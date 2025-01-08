Причина — невнимательность водителя. СК раскрыл подробности смертельной аварии в Минском районе

По данным следствия, вечером 30 июля 51-летний мужчина вместе с супругой на автомобиле Opel двигался в направлении агрогородка Негорелое. На 44-м километре дороги Смолевичи — Самохваловичи — Негорелое водитель выехал правыми колесами на грунтовую обочину.
При возвращении на проезжую часть машину занесло, она выехала на встречную полосу, где столкнулась с Citroen, в котором находилось три человека. В результате ДТП 58-летний водитель Citroen погиб на месте происшествия. Пассажиров данной иномарки доставили в больницу.
Вскоре 52-летняя женщина скончалась, не приходя в сознание, а 53-летний мужчина получил менее тяжкие телесные повреждения.
Правоохранители установили, что 51-летний житель Минского района, оказавшись на грунтовой обочине, проявил преступную небрежность и невнимательность к дорожной обстановке. Он не принял мер к снижению скорости и продолжил движение, тем самым поставив себя и других участников дорожного движения в опасное положение. Именно это стало основной причиной трагедии.
По результатам расследования действия фигуранта квалифицированы по ч.3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение менее тяжкого телесного повреждения) УК.