Причина — невнимательность водителя. СК раскрыл подробности смертельной аварии в Минском районе

Правоохранители установили, что 51-летний житель Минского района, оказавшись на грунтовой обочине, проявил преступную небрежность и невнимательность к дорожной обстановке. Он не принял мер к снижению скорости и продолжил движение, тем самым поставив себя и других участников дорожного движения в опасное положение. Именно это стало основной причиной трагедии.