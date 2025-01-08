Сорвавшийся с цепи пёс прогрыз женщине голову в Приамурье

В ведомстве отметили, что пострадавшую с травмами госпитализировали. Хозяина агрессивной собаки оштрафовали на десять тысяч рублей за то, что он не смог обеспечить безопасное содержание пса. Мужчина признал свою вину. В управлении подчеркнули, что амурчанка может подать в суд и взыскать с владельца алабая компенсацию за моральный ущерб и расходы на лечение.