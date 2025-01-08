Сорвавшийся с цепи пёс прогрыз женщине голову в Приамурье

«Сторожевая собака сорвалась с привязи, самостоятельно открыла калитку и выскочила на улицу. В это время мимо дома шла женщина. Увидев огромное и явно недоброе животное, она испугалась, попыталась быстрее “проскочить” опасный участок улицы, но упала и сломала руку. Алабай набросился на лежавшую на земле амурчанку и искусал за голову», — указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что пострадавшую с травмами госпитализировали. Хозяина агрессивной собаки оштрафовали на десять тысяч рублей за то, что он не смог обеспечить безопасное содержание пса. Мужчина признал свою вину. В управлении подчеркнули, что амурчанка может подать в суд и взыскать с владельца алабая компенсацию за моральный ущерб и расходы на лечение.
А ранее Life.ru сообщал, что стая собак насмерть загрызла пенсионерку в посёлке Октябрьский Хабаровского края. Бездыханное тело 68-летней женщины обнаружили в сугробе прямо на улице. Изначально предполагалось, что женщину загрызли бездомные псы, но это сделали домашние собаки соседа. Их уже отловили и заперли в клетки.