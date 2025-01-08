В Красноярске начали проверку информации о рекламе наркотиков на коробке с сухофруктами

Ранее, 16 декабря 2024 года пресс-служба УФСБ России по Челябинской области сообщила, что в Челябинске за распространение наркотиков были задержаны два местных жителя, причастных к деятельности межрегиональной преступной группы. Правоохранительными органами было обнаружено и изъято 42 кг мефедрона. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.