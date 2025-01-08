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В Красноярске начали проверку информации о рекламе наркотиков на коробке с сухофруктами

Сотрудники полиции в Красноярске проверяют информацию о рекламе наркотиков, найденной на упаковке с сухофруктами. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Источник: РИА "Новости"

Местный житель рассказал «Известиям», что купил коробку с курагой в магазине «Овощи и фрукты». После сканирования QR-кода, напечатанного на упаковке, он наткнулся на рекламу запрещенных веществ.

«Данная информация зарегистрирована в установленном порядке. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства», — сообщили в ведомстве.

Ранее, 16 декабря 2024 года пресс-служба УФСБ России по Челябинской области сообщила, что в Челябинске за распространение наркотиков были задержаны два местных жителя, причастных к деятельности межрегиональной преступной группы. Правоохранительными органами было обнаружено и изъято 42 кг мефедрона. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.