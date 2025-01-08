Минчанин на авто не смог перестроиться на дороге и разбил стекло в автобусе. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что в милицию обратился водитель автобуса и рассказал, что неизвестный мужчина разбил окно в транспортном средстве после чего скрылся. Сотрудники милиции установили и задержали 40-летнего неработающего жителя Минска.
Мужчина сообщил, что находился за рулем личного автомобиля. Он намеревался перестроиться в другую полосу, однако водитель автобуса не позволил ему этого сделать. После этого минчанин поехал за транспортным средством до остановки, вышел из авто, кулаком разбил стекло в автобусе и уехал.
Говорится, что причиненный ущерб составил около 200 рублей. В милиции обратили внимание на то, что возмещать его будет минчанин. По озвученному факту заведено уголовное дело за хулиганство.
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