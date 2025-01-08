Минчанин на авто не смог перестроиться на дороге и разбил стекло в автобусе

Мужчина сообщил, что находился за рулем личного автомобиля. Он намеревался перестроиться в другую полосу, однако водитель автобуса не позволил ему этого сделать. После этого минчанин поехал за транспортным средством до остановки, вышел из авто, кулаком разбил стекло в автобусе и уехал.