Двое подростков потушили Вечный огонь в Красном Селе

Вечером 7 января в Красном Селе кто-то потушил Вечный огонь на проспекте Ленина. Информацию о случившемся передали в полицию. Правоохранители проверили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к случившемуся причастны двое подростков. Школьников в тот же вечер задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.