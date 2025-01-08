Двое подростков потушили Вечный огонь в Красном Селе

Вечером 7 января в Красном Селе кто-то потушил Вечный огонь на проспекте Ленина. Информацию о случившемся передали в полицию. Правоохранители проверили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к случившемуся причастны двое подростков. Школьников в тот же вечер задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Через несколько часов после заявления по местам проживания в Красном Селе стражи порядка задержали двоих подростков 14 и 15 лет. Их доставили в отдел для разбирательства, а после передали родителям, — добавили в ведомстве.
В отношении законных представителей подростков составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также правоохранители передали материалы в следственные органы для принятия процессуального решения.