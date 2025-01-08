Угрожающий домам Харрис и звёзд Голливуда пожар в Лос-Анджелесе охватил новые территории

Напомним, мощнейший пожар охватил район Лос-Анджелеса, где живут знаменитости Голливуда. Из-за сильного ветра огонь изначально охватил более 311 гектаров. То есть, на данный момент площадь пожара возросла в более чем четыре раза. Под эвакуацию из-за стихийного бедствия попала территория, где расположена резиденция вице-президента США Камалы Харрис.