Автофура придавила машину с полицейскими рядом с Кызылордой

«В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Мы призываем жителей области соблюдать осторожность на дорогах, а водителей — не превышать установленную скорость. Важно соблюдать скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию между автомобилями и использовать зимние шины, чтобы избежать таких аварий», — сообщили в Департаменте полиции Кызылординской области.