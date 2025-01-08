В Перми ищут женщину, исчезнувшую после выхода из дома 3 января

Женщину, исчезнувшую 3 января после выхода из дома, ищут в Перми, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».
Светлана Ошмарина пропала в Дзержинском районе. Днём 3 января она вышла из своего дома, и с тех пор её больше никто не видел.
Поисковый отряд обращается к жителям Перми с просьбой помочь в поисках исчезнувшей женщины.
Приметы пропавшей Светланы: на вид около 60 лет, рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, каштановые волосы, стрижка каре, серые глаза. В день исчезновения пермячка была одета в тёмно-синюю куртку с вязаными рукавами, тёмно-синие джинсы, на ногах у неё были чёрные замшевые ботинки.
«Если вам что-либо известно о пропавшем человеке, просьба сообщить по телефонам:
Напомним, в Пермском крае продолжаются поиски ещё одной исчезнувшей в новогодние праздники женщины: 61-летняя Елена Петухова пропала в посёлке Менделеево 4 января. Она также вышла из дома и бесследно исчезла.