Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми ищут женщину, исчезнувшую после выхода из дома 3 января

Последний раз её видели в Дзержинском районе краевой столицы.

Источник: Соцсети

Женщину, исчезнувшую 3 января после выхода из дома, ищут в Перми, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».

Светлана Ошмарина пропала в Дзержинском районе. Днём 3 января она вышла из своего дома, и с тех пор её больше никто не видел.

Поисковый отряд обращается к жителям Перми с просьбой помочь в поисках исчезнувшей женщины.

Приметы пропавшей Светланы: на вид около 60 лет, рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, каштановые волосы, стрижка каре, серые глаза. В день исчезновения пермячка была одета в тёмно-синюю куртку с вязаными рукавами, тёмно-синие джинсы, на ногах у неё были чёрные замшевые ботинки.

«Если вам что-либо известно о пропавшем человеке, просьба сообщить по телефонам: 8 922 345−67−02 или 112», — обращаются волонтёры к жителям Перми.

Напомним, в Пермском крае продолжаются поиски ещё одной исчезнувшей в новогодние праздники женщины: 61-летняя Елена Петухова пропала в посёлке Менделеево 4 января. Она также вышла из дома и бесследно исчезла.