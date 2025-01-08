В Перми ищут женщину, исчезнувшую после выхода из дома 3 января

Приметы пропавшей Светланы: на вид около 60 лет, рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, каштановые волосы, стрижка каре, серые глаза. В день исчезновения пермячка была одета в тёмно-синюю куртку с вязаными рукавами, тёмно-синие джинсы, на ногах у неё были чёрные замшевые ботинки.