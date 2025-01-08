Житель Солигорска попался на уловку телефонных аферистов и потерял около Br43 тыс

Сообщается, что злоумышленники звонили молодому человеку из Солигорска в мессенджере и представлялись сотрудниками мобильного оператора и правоохранительных органов. Следуя их указаниям, мужчина не только перечислил Br9 тыс. личных сбережений, но и кредитные деньги, которые взял в разных банках на сумму более Br33 тыс.
В УВД напоминают, что представители госорганов и учреждений, а также правоохранители никогда не связываются с гражданами в мессенджерах по рабочим вопросам, не получают персональную информацию и не просят оформить кредит или совершить иные действия. При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию.