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Житель Солигорска попался на уловку телефонных аферистов и потерял около Br43 тыс

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 24-летний житель Солигорска попался на уловку мошенников и потерял около Br43 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сообщается, что злоумышленники звонили молодому человеку из Солигорска в мессенджере и представлялись сотрудниками мобильного оператора и правоохранительных органов. Следуя их указаниям, мужчина не только перечислил Br9 тыс. личных сбережений, но и кредитные деньги, которые взял в разных банках на сумму более Br33 тыс.

В УВД напоминают, что представители госорганов и учреждений, а также правоохранители никогда не связываются с гражданами в мессенджерах по рабочим вопросам, не получают персональную информацию и не просят оформить кредит или совершить иные действия. При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию.