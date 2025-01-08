Житель Солигорска попался на уловку телефонных аферистов и потерял около Br43 тыс

В УВД напоминают, что представители госорганов и учреждений, а также правоохранители никогда не связываются с гражданами в мессенджерах по рабочим вопросам, не получают персональную информацию и не просят оформить кредит или совершить иные действия. При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию.