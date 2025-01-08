В Курске восстановили подачу горячей воды и тепла после коммунальной аварии

«Специалисты компании “Квадра” возобновили подачу отопления и горячей воды жилым домам по ул. Аэродромной и пер. 1-му Аэродромному после завершения ремонта теплосети. Диспетчерская служба компании оповестила жилищно-эксплуатационные организации, что они могут подключать обслуживаемые здания к центральной системе теплоснабжения», — говорится в сообщении.