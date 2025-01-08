Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курске восстановили подачу горячей воды и тепла после коммунальной аварии

КУРСК, 8 января. /ТАСС/. Подача отопления и горячей воды восстановлена в Курске после коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Курска.

Источник: Reuters

«Специалисты компании “Квадра” возобновили подачу отопления и горячей воды жилым домам по ул. Аэродромной и пер. 1-му Аэродромному после завершения ремонта теплосети. Диспетчерская служба компании оповестила жилищно-эксплуатационные организации, что они могут подключать обслуживаемые здания к центральной системе теплоснабжения», — говорится в сообщении.

Ранее глава администрации города Курска Игорь Куцак в своем Telegram-канале сообщил, что повреждение тепломагистрали произошло около 9:00 мск 7 января, в зоне отключения находились 57 многоквартирных домов и несколько социальных учреждений.

ЖКХ