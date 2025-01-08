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Мусоровоз перевернулся на заснеженном ЗСД

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) в районе проспекта Крузенштерна перевернулся мусоровоз, сообщают очевидцы в соцсетях 8 января. К месту происшествия прибыли полицейские и сотрудники аварийной службы ЗСД.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На ЗСД работает усиленная смена по уборке дорог. «Около 30 единиц крупной дорожной техники на линии в постоянном режиме. Проводится уборка снега, обработка противогололедными материалами. С начала снегопада и по кругу на каждом из участков. Но в условиях продолжающегося снегопада, конечно, надо с особой осторожностью ехать», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании «Магистрали Северной столицы».

Как писала «Фонтанка», циклон принес сегодня в Петербург плотные облака и мокрый снег. На дорогах снежный накат и гололедица, будьте осторожны.