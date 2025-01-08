Мусоровоз перевернулся на заснеженном ЗСД

На ЗСД работает усиленная смена по уборке дорог. «Около 30 единиц крупной дорожной техники на линии в постоянном режиме. Проводится уборка снега, обработка противогололедными материалами. С начала снегопада и по кругу на каждом из участков. Но в условиях продолжающегося снегопада, конечно, надо с особой осторожностью ехать», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании «Магистрали Северной столицы».