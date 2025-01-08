Из квартиры петербуржца украли более 4 млн рублей, пока он лежал в больнице

Инцидент произошел на улице Кораблестроителей. По данным телеканала, местный житель лежал в больнице и выписался из нее только 6 января. Вернувшись в свою квартиру, он заметил, что неизвестный взломал сейф и похитил из его сейфа $40 тыс. (более четырех млн рублей).