Поезда следуют с задержками на МЦД-3 из-за остановки электрички

— Сегодня в 09:23 на станции Электрозаводская Казанского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд № 6706 сообщением Москва — Виноградово. В 10:10 электричка продолжила движение. В связи с этим задерживаются пригородные поезда дальних маршрутов в сторону области, а также электрички МЦД-3, — цитирует сообщение МЖД ТАСС.