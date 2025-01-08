Поезда следуют с задержками на МЦД-3 из-за остановки электрички

— Сегодня в 09:23 на станции Электрозаводская Казанского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд № 6706 сообщением Москва — Виноградово. В 10:10 электричка продолжила движение. В связи с этим задерживаются пригородные поезда дальних маршрутов в сторону области, а также электрички МЦД-3, — цитирует сообщение МЖД ТАСС.
Там также добавили, что специалисты делают все возможное для того, чтобы ввести движение в график, а также МЖД приносит извинения за предоставленные неудобства.
27 декабря поезд насмерть сбил ребенка, который был в наушниках и не услышал звуковые сигналы приближающегося состава, на железнодорожной платформе Лось в Москве.
До этого 10 неизвестных предметов обнаружили примотанными к колесам локомотива на станции Сальск в Ростовской области. Работники не знали о происхождении предметов, в журнале учета отсутствовала запись об их установке.