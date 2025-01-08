Вахтовики пытались провезти 2 кг золота в банке из-под кофе через аэропорт Новосибирска

Официальный представитель ведомства уточнила, что мужчины являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья. Они работали на прииске под Иркутском, где и похитили часть добытого золота и серебра. В МВД возбудили уголовные дела по факту незаконного оборота драгметаллов в крупном размере. Полицейские заключили под стражу вахтовиков, им грозит до пяти лет тюрьмы.