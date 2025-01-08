СК проверит пекарни Перми из-за массового отравления людей

«Из сообщений в социальных медиа следует, что с 29 декабря зарегистрированы неединичные случаи обращения граждан, приобретавших готовую продукцию в сети одной из пекарен города Перми, в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления», — сообщает региональное управления СК РФ.
Напомним, несколько посетителей популярной в Перми сети пекарен заразились сальмонеллёзом. Случаи заболевания острыми кишечными инфекциями подтвердили в краевом управлении Роспотребнадзора. При этом заболевшие утверждают, что совершали покупки в сети «Хлебница».