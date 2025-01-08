Массовое отравление участников детского творческого фестиваля в Нальчике

По данным SHOT, больше 60 детей с сопровождающими (всего около 100 человек) приехали из разных регионов России на фестиваль детского творчества «Таланты Евразии». Часть из них поселили в местный санаторий «Маяк». Участники находилась там с 3 января.
Вчера днём семь девочек 8−13 лет из санатория пожаловались на плохое самочувствие, у них были признаки пищевого отравления. А уже вечером ещё несколько детей и взрослых увезли в инфекционное отделение больницы в Минеральных Водах, когда они возвращались домой. Итого госпитализировано 12 детей и 6 взрослых.
В санаторий «Маяк» уже выезжали сотрудники Роспотребнадзора. Продукты отправлены на экспертизу. Организацией питания занималась ИП Варитлова Римма Хажсуфовна.