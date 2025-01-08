В Башкирии сгорел банный комплекс

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и Госкомитета РБ по ЧС. Благодаря слаженным действиям 19 специалистов и пяти единиц техники, пожар удалось локализовать, что предотвратило распространение огня на соседние здания. В настоящее время пожарные продолжают борьбу с открытым горением, принимая все необходимые меры для полной ликвидации возгорания.