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В Башкирии сгорел банный комплекс

В Башкирии сгорели несколько бань.

Источник: Комсомольская правда

В банном комплексе «Царь-баня» на Оренбургском тракте в Стерлитамаке произошел пожар, охвативший несколько бань, находящихся под одной крышей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и Госкомитета РБ по ЧС. Благодаря слаженным действиям 19 специалистов и пяти единиц техники, пожар удалось локализовать, что предотвратило распространение огня на соседние здания. В настоящее время пожарные продолжают борьбу с открытым горением, принимая все необходимые меры для полной ликвидации возгорания.

К счастью, пострадавших нет. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, который выясняет все обстоятельства инцидента.

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