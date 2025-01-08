Брестчанин угнал автомобиль знакомой и попал в ДТП

«Мужчина пояснил, что воспользовался состоянием своей подруги и забрал ключи от машины. Он поехал в магазин за очередной дозой алкоголя, а затем — к своему товарищу. По дороге к дому заявительницы фигурант совершил дорожно-транспортное происшествие, с места которого скрылся», — рассказали подробности в УВД. Следователи возбудили уголовное дело за угон. Кроме того, за свой автомобиль пришлось поволноваться и 58-летнему жителю одной из деревень Пружанского района. По его словам, он оставил машину вечером на территории своей фирмы. Ее дверь была не заперта, а ключ лежал под сидением. Утром транспортного средства не оказалось на месте, владелец позвонил в милицию. Правоохранители выяснили, что к угону причастен 51-лений работник фирмы. Будучи подшофе, мужчина решил покататься на чужой машине по городу. Возвращаясь обратно на территорию предприятия, он врезался в дорожный знак, после чего был задержан. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело за угон.