В Гродно одинокий мужчина поджег дверь соседа, который веселился с женой

Ночью 3 января 54-летний мужчина выпивал вместе с женой, пара веселилась и отмечала праздники. Тем временем у себя дома был их 54-летний сосед, который пил в одиночку. В какой-то момент гродненцу стало мешать веселье соседей, и он зажигалкой поджег им дверь.