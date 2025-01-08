В Гродно одинокий мужчина поджег дверь соседа, который веселился с женой

В Гродно ссора между соседями закончилась поджогом двери, рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент с поджогом произошел в областном центре в минувшую пятницу. Так, к правоохранителям обратились жильцы многоэтажки на улице Горького. Произошел очередной конфликт между соседями со второго и третьего этажей.
Ночью 3 января 54-летний мужчина выпивал вместе с женой, пара веселилась и отмечала праздники. Тем временем у себя дома был их 54-летний сосед, который пил в одиночку. В какой-то момент гродненцу стало мешать веселье соседей, и он зажигалкой поджег им дверь.
Милиционеры выяснили, что мстительный сосед все же и ранее делал замечания супругам из-за шума, но они не реагировали. Фигуранта будут судить за умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом.
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