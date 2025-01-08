В Кабардино-Балкарии массово отравились участники детского творческого фестиваля

Вчера днём семь девочек 8−13 лет из санатория пожаловались на плохое самочувствие, у них были признаки пищевого отравления. А уже вечером ещё несколько детей и взрослых увезли в инфекционное отделение больницы в Минеральных Водах, когда они уже возвращались домой. В результате госпитализировали 12 детей и шесть взрослых.