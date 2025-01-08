Под Самарой в ДТП с фурой погибли два человека

По предварительным данным, ДТП произошло в 10:55 (09:55 мск) на автодороге Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Водитель ВАЗ-2199 1989 года рождения выехал на встречную полосу в разрешенном для этого месте и столкнулся с грузовиком «Ситрак», перевозившим шампанское.