Под Самарой в ДТП с фурой погибли два человека

По предварительным данным, ДТП произошло в 10:55 (09:55 мск) на автодороге Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Водитель ВАЗ-2199 1989 года рождения выехал на встречную полосу в разрешенном для этого месте и столкнулся с грузовиком «Ситрак», перевозившим шампанское.
«Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Госавтоинспекторы организовали регулирование движения на месте аварии. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.