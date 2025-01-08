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Под Самарой в ДТП с фурой погибли два человека

САМАРА, 8 января. /ТАСС/. Два человека погибли в столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе в Самарской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, ДТП произошло в 10:55 (09:55 мск) на автодороге Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Водитель ВАЗ-2199 1989 года рождения выехал на встречную полосу в разрешенном для этого месте и столкнулся с грузовиком «Ситрак», перевозившим шампанское.

«Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы организовали регулирование движения на месте аварии. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.