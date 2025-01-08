Красноярец в новогоднюю ночь зарезал друга-спортсмена, убийство попало на видео

По данным следствия, в ночь на 1 января парень распивал спиртное в компании четырёх приятелей в доме. Затем у него возник конфликт с одним из них, они начали друг друга оскорблять. После этого один из участников ссоры несколько раз ударил другого ножом, в том числе в грудь. Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Полиция задержала подозреваемого и заключила под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.