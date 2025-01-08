Под Самарой из-за аварии с фурой, груженной шампанским, погибли два человека

В Самарской области утром в среду, 8 января, произошла смертельная авария. Из-за ДТП погибли два человека, об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
— Легковой автомобиль «ВАЗ 2199» выехал на полосу встречного движения на трассе Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в месте, где это разрешено. В результате он столкнулся с фурой, груженной шампанским, — отметили в ведомстве.
Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте аварии до приезда скорой помощи. Сотрудники дорожной полиции организовали регулирование движения на месте дорожного происшествия.