Под Самарой из-за аварии с фурой, груженной шампанским, погибли два человека

— Легковой автомобиль «ВАЗ 2199» выехал на полосу встречного движения на трассе Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в месте, где это разрешено. В результате он столкнулся с фурой, груженной шампанским, — отметили в ведомстве.