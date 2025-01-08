Массовая драка закончилась убийством в Атырауской области

Люди посетовали, что в Жанаауыле часто происходили конфликты между местной молодежью и приезжими из Сафоновки. Нередко эти разборки перерастали в драки. Также сельчане возмутились тем, что сейчас распространяется якобы ложная информация о том, что погибший парень застрелен около дома.