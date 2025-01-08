Производственное помещение загорелось на улице Матросова в Улан-Удэ 8 января 2025. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России по Республике Бурятия. По сети распространяются страшные кадры: огромные столбы дымы и сильное пламя, полностью охватившее крышу.
Производственное помещение загорелось на улице Матросова в Улан-Удэ 8 января 2025.
— Личный состав Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона работает на месте. Угрозы распространения огня на соседние строения нет, — поделились в ведомстве.
Также в социальной сети сообщалось, что к месту происшествия отправилась бригада скорой помощи. Однако на данный момент по официальной информации пострадавших и погибших нет. Также еще неизвестно, по какой причине производственное помещение загорелось на улице Матросова в Улан-Удэ 8 января 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что очевидцы перепутали нерп с людьми на Байкале и вызвали спасателей.