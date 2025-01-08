Также в социальной сети сообщалось, что к месту происшествия отправилась бригада скорой помощи. Однако на данный момент по официальной информации пострадавших и погибших нет. Также еще неизвестно, по какой причине производственное помещение загорелось на улице Матросова в Улан-Удэ 8 января 2025.