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Производственное помещение загорелось на улице Матросова в Улан-Удэ 8 января 2025

Производственное помещение загорелось на улице Матросова в Улан-Удэ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Производственное помещение загорелось на улице Матросова в Улан-Удэ 8 января 2025. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России по Республике Бурятия. По сети распространяются страшные кадры: огромные столбы дымы и сильное пламя, полностью охватившее крышу.

Производственное помещение загорелось на улице Матросова в Улан-Удэ 8 января 2025.

— Личный состав Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона работает на месте. Угрозы распространения огня на соседние строения нет, — поделились в ведомстве.

Также в социальной сети сообщалось, что к месту происшествия отправилась бригада скорой помощи. Однако на данный момент по официальной информации пострадавших и погибших нет. Также еще неизвестно, по какой причине производственное помещение загорелось на улице Матросова в Улан-Удэ 8 января 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что очевидцы перепутали нерп с людьми на Байкале и вызвали спасателей.