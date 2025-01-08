Мертвых дельфинов впервые нашли в Севастополе после разлива топлива

В Севастополе после разлива топлива в акватории Черного моря впервые обнаружили мертвых дельфинов. Также волонтеры регулярно находят птиц, перепачканных нефтью. Об этом ТАСС рассказал координатор движения по ликвидации ЧС Павел Харламов, передает ИА SevastopolMedia.
Сейчас волонтеры занимаются эвакуацией найденных дельфинов.
Напомним, нефтепродукты попали в Черное море из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Первые следы мазута на побережье Севастополя обнаружили 3 января. Спасатели и волонтеры приступили к ликвидации последствий. Регулярно вывозятся тонны грунта со следами нефти.
В Севастополе ввели режим ЧС.