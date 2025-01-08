Мертвых дельфинов впервые нашли в Севастополе после разлива топлива

В Севастополе после разлива топлива в акватории Черного моря впервые обнаружили мертвых дельфинов. Также волонтеры регулярно находят птиц, перепачканных нефтью. Об этом ТАСС рассказал координатор движения по ликвидации ЧС Павел Харламов, передает ИА SevastopolMedia.