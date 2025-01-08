ВСУ атаковали Бердянский порт

«Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилёта, погашены», — написал чиновник в телеграм-канале.
Балицкий охарактеризовал данную атаку, как бессмысленную и циничную. Он убеждён, что целью ВСУ было создание экологической катастрофы в Азовском море.
Ранее в освобождённом Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль главы городского совета Василия Нечета. Его увезли в больницу на машине скорой помощи.