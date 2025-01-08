Россиянка отправилась отметить день рождения в Турцию и пропала

Лаура Писаренко прилетела в Турцию из Нальчика. 30 декабря девушка отмечала там свой день рождения. Именно тогда россиянка и перестала выходить на связь. Последний раз туристку видели у российского консульства в Стамбуле. Она обращалась туда, потому что потеряла паспорт. По словам родственников, у Лауры ранее случались провалы в памяти.
Ранее российский турист пропал при странных обстоятельствах на Гоа. Родственники не могут найти его уже месяц. Иван Ровейн — 46-летний бизнесмен из Челябинска, дома занимался грузоперевозками. В Индию он улетел ещё 1 декабря 2024 года, чтобы провести отпуск вместе с друзьями на берегу моря.