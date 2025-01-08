Минчанин получил 9 лет тюрьмы за махинации на $357 тысяч с китайскими авто

В Минске к 9 годам приговорили мошенника, провернувшего аферу с китайскими машинами. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры города Минска.
Правоохранители установили, что с сентября по декабрь 2023-го 29-летний минчанин смог обмануть двух знакомых и выманить у них в сумме 347 тысяч долларов. Мужчина предложил потерпевшим вести совместный бизнес по поставке авто из Китая для продажи их в Беларуси, а также использовал другие предлоги для получения денег.
Еще с марта по апрель 2024-го фигурант получил 10 тысяч долларов от знакомого, пообещав ему помочь передать деньги из США через свой криптокошелек.
Установлено, что мужчина был в тяжелой финансовой ситуации и, получая чужие деньги, он изначально не собирался ничего возвращать и не имел реальной возможности это сделать. Полученные суммы он тратил на личные нужды, но еще делал ставки в казино.
При этом на суде свою вину обвиняемый не признал. Ему инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч.3 и ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси). Суд признал его виновным и приговорил к 9 годам исправительной колонии усиленного режима и штрафу 800 базовых величин (33,6 тысячи белорусских рублей в январе 2025-го).
Приговор еще в законную силу не вступил.
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