Минчанин получил 9 лет тюрьмы за махинации на $357 тысяч с китайскими авто

Правоохранители установили, что с сентября по декабрь 2023-го 29-летний минчанин смог обмануть двух знакомых и выманить у них в сумме 347 тысяч долларов. Мужчина предложил потерпевшим вести совместный бизнес по поставке авто из Китая для продажи их в Беларуси, а также использовал другие предлоги для получения денег.