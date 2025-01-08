Лось спровоцировал жесткое ДТП на трассе в Поставском районе

В Поставском районе произошло жесткое ДТП из-за лося, который внезапно выбежал на дорогу, сообщил телеграм-канал «ГАИ Витебщины».
Авария произошла вечером 7 января на 263 километре трассы Р-45, направлением Полоцк, Глубокое и граница Литвы.
Предварительно установлено, что 24-летний водитель не смог избежать наезда на лося, который внезапно выбежал на трассу.
Мужчина получил травмы и был госпитализирован.
А еще минчанин на авто не смог перестроиться на дороге и разбил стекло в автобусе.
И мы писали, что минчанин получил 9 лет тюрьмы за махинации на $357 тысяч с китайскими авто.