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Лось спровоцировал жесткое ДТП на трассе в Поставском районе

В Поставском районе водитель госпитализирован из-за лося, выбежавшего на дорогу.

Источник: Комсомольская правда

В Поставском районе произошло жесткое ДТП из-за лося, который внезапно выбежал на дорогу, сообщил телеграм-канал «ГАИ Витебщины».

Авария произошла вечером 7 января на 263 километре трассы Р-45, направлением Полоцк, Глубокое и граница Литвы.

Предварительно установлено, что 24-летний водитель не смог избежать наезда на лося, который внезапно выбежал на трассу.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

А еще минчанин на авто не смог перестроиться на дороге и разбил стекло в автобусе.

И мы писали, что минчанин получил 9 лет тюрьмы за махинации на $357 тысяч с китайскими авто.