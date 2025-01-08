Два казахстанских студента оказались должны по 9 млн тенге

В итоге суд взыскал с дроппера в пользу пенсионерки 2 млн тенге. Кызылординский облсуд согласился с этим решением, отметив, что женщина при поступлении денег от неизвестного лица не вернула их обратно, поэтому перечисление ею денег иным лицам расценивается как распоряжение по своему усмотрению. В связи с тем, что дроппер не доказала законность получения 2 млн тенге, суд обязал ее вернуть эти деньги пенсионерке.