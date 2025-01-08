Два казахстанских студента оказались должны по 9 млн тенге

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, участились обращения в суд потерпевших от мошенничества, совершенного путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, когда досудебное расследование прервано из-за неустановления личности афериста.
В таких случаях потерпевшие просят взыскать неосновательное обогащение с так называемых дропперов, которых мошенники используют в своих схемах для завладения чужими деньгами.
Карабалыкский райсуд Костанайской области рассмотрел два дела по искам о взыскании необоснованного обогащения к двум 19-летним студентам. С каждого из них истец просила взыскать сумму более 9 млн тенге.
«Один из ответчиков отрицал неосновательное обогащение, т.к. полученные им все более 9 млн тенге истца перевел на указанные мошенником счета. Второй отметил, что о банковских операциях по его счетам не знал, поступившие деньги не переводил другим, счет в банке не открывал», — уточнили в суде.
Однако выяснилось, что мобильное приложение банка было зарегистрировано его биометрической верификацией и с вводом отправленных на его номер SMS/PUSH-кодов безопасности. Истец со студентами знакома не была, сделок с ними не заключала, обязательств перед ними не имела и не занималась благотворительностью.
Суд пришел к выводу, что в действиях ответчиков имело место неосновательное обогащение за счет истца. Оба иска были удовлетворены. Решения в законную силу пока не вступили.
А 60-летней жительнице Кызылорды позвонили неизвестные лица, представившись оператором сотовой компании. Завладев сведениями ее банковской карты, мошенники смогли оформить на ее имя кредит в 4,8 млн тенге. После эти деньги были переведены на счета других лиц. В полиции пенсионерка была признана потерпевшей, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело (п. 4 ч.2 ст. 190 УК). Женщина просила суд взыскать с получателя банковского перечисления (дроппера) 2 млн тенге неосновательного обогащения.
«Дроппер отметила, что согласилась на предложение в Telegram о возможном заработке, для чего открыла в банке счет, куда поступили деньги, перечисленные ею по указанию мошенников третьим лицам. За каждую транзакцию женщина получила по 5 тыс. тенге», — отметили в суде.
В итоге суд взыскал с дроппера в пользу пенсионерки 2 млн тенге. Кызылординский облсуд согласился с этим решением, отметив, что женщина при поступлении денег от неизвестного лица не вернула их обратно, поэтому перечисление ею денег иным лицам расценивается как распоряжение по своему усмотрению. В связи с тем, что дроппер не доказала законность получения 2 млн тенге, суд обязал ее вернуть эти деньги пенсионерке.