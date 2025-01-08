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СК начал проверку после отравления детей в санатории в Нальчике

НАЛЬЧИК, 8 янв — РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту отравления 10 детей в санатории «Маяк» в Нальчике, сообщило региональное СУСК РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, 4 января группа детей в сопровождении родителей разместилась в санаторий «Маяк» в Нальчике. Днем 7 января после принятия пищи 10 детей почувствовали недомогание, им была вызвана бригада скорой медицинской помощи, однако от госпитализации детей родители отказались.

«В тот же день в 19 часов дети с родителями убыли в Пятигорск, откуда на поезде должны были следовать в город Саратов. В дороге дети почувствовали недомогание и были госпитализированы в инфекционное отделение медицинского учреждения в городе Минеральные Воды. В настоящее время угрозы жизни и здоровью пациентов не имеется», — говорится в сообщении.

В ходе проверки следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивается персонал санатория, пострадавшие, назначено проведение медицинских исследований для установления причин недомогания.

Прокуратура Кабардино-Балкарии сообщила, что совместно с региональным Роспотребнадзором также проводит проверка по факту госпитализации детей.

«По предварительным данным, состояние здоровья несовершеннолетних ухудшилось в Минеральных Водах, в пассажирском поезде “Кисловодск-Тында”. По результатам проверки будет дана оценка исполнению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — отметили в ведомстве.

СК