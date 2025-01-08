В Крыму прогнозируют ухудшение ситуации с выбросами мазута

В связи с этим Сергей Аксенов на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Крыма поручил усилить работу всех служб. Главная задача — не допускать выброса нефтепродуктов на берег. При обнаружении загрязнений устранять их необходимо в течение суток.