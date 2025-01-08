Аксенов предупредил о риске ухудшения экологического бедствия в Крыму

По его словам, в территориальных водах республики выявлено и устранено 44 выброса мазута. С 21 декабря, когда произошедшее коснулось и Крыма, до 8 января вывезено 265 т загрязненного грунта, очищено 84 км побережья. «Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», — отметил Аксенов.