Риск ухудшения ситуации с загрязнением мазутом прогнозируется в Крыму

Напомним, в середине декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. Нефтепродукты выбросило на берег в Краснодарском крае, загрязнение растянулось более чем на 60 км. В январе масляное пятно достигло берегов Севастополя. Его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Специалисты-экологи прогнозируют, что промысловая деятельность в пострадавшей акватории будет приостановлена до следующего промыслового периода. Кроме того, существует вероятность срыва курортного сезона 2025 года.