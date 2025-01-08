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Риск ухудшения ситуации с загрязнением мазутом прогнозируется в Крыму

Экологическая ситуация в Крыму может ухудшиться до уровня Краснодарского края после разлива мазута с танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«С 21 декабря до 8 января вывезено 265 тонн загрязнённого грунта, очищено 84 км побережья. Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», — пишет чиновник.

Аксёнов отметил, что все экстренные службы должны усилить свою работу и увеличить штат сотрудников. Нужно сдерживать выброс мазута на берег.

Напомним, в середине декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. Нефтепродукты выбросило на берег в Краснодарском крае, загрязнение растянулось более чем на 60 км. В январе масляное пятно достигло берегов Севастополя. Его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Специалисты-экологи прогнозируют, что промысловая деятельность в пострадавшей акватории будет приостановлена до следующего промыслового периода. Кроме того, существует вероятность срыва курортного сезона 2025 года.