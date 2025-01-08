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Разбойное нападение на АЗС произошло в Костанайской области

Преступление раскрыли оперативно.

Источник: polisia.kz

Дерзкий разбой совершён в Аулиекольском районе Костанайской области. Неизвестный мужчина, обмотавший лицо шарфом, угрожал ножом оператору АЗС и требовал деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудница станции передала преступнику 33 тысячи тенге.

Полицейские уже задержали подозреваемого — 41-летнего местного жителя.

По факту разбоя начато досудебное расследование. В отношении подозреваемого судом санкционирован арест на два месяца. Ему грозит лишение свободы на срок от трёх до семи лет с конфискацией имущества.