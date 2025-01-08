В Петербурге задержали двух подростков, потушивших Вечный огонь

«В этот же вечер через несколько часов по местам проживания в городе Красное село стражами порядка были задержаны двое подростков 15 лет и 14 лет, которые были доставлены в отдел для разбирательства, а после переданы родителям. Материалы по факту противоправных действий несовершеннолетних переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — говорится в сообщении.