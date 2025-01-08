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В Петербурге задержали двух подростков, потушивших Вечный огонь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали двух подростков, которые накануне вечером потушили Вечный огонь в Красносельском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

«В этот же вечер через несколько часов по местам проживания в городе Красное село стражами порядка были задержаны двое подростков 15 лет и 14 лет, которые были доставлены в отдел для разбирательства, а после переданы родителям. Материалы по факту противоправных действий несовершеннолетних переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вечером 7 января подростки потушили Вечный огонь в городе Красное Село на проспекте Ленина. В отношении законных представителей несовершеннолетних составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).