В Петербурге задержали двух подростков, потушивших Вечный огонь

«В этот же вечер через несколько часов по местам проживания в городе Красное село стражами порядка были задержаны двое подростков 15 лет и 14 лет, которые были доставлены в отдел для разбирательства, а после переданы родителям. Материалы по факту противоправных действий несовершеннолетних переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что вечером 7 января подростки потушили Вечный огонь в городе Красное Село на проспекте Ленина. В отношении законных представителей несовершеннолетних составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).