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Выделенные на дорожную разметку 272 млн тенге похитили в Актобе

В Актобе прокуратура выявила хищение бюджетных средств в размере 272 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратурой Актобе выявлен факт хищения бюджетных средств в КГУ «Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий города Актобе».

По версии следствия, директор организации, используя свое служебное положение, в рамках заключенных договоров госзакупок принимал акты за фактически не выполненные работы по нанесению дорожной разметки на сумму 272 млн тенге. Действия директора квалифицированы по ст.189 ч.4 п. 2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества). В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд № 2 Актобе для рассмотрения по существу.

Прокуратура