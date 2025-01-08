Выделенные на дорожную разметку 272 млн тенге похитили в Актобе

По версии следствия, директор организации, используя свое служебное положение, в рамках заключенных договоров госзакупок принимал акты за фактически не выполненные работы по нанесению дорожной разметки на сумму 272 млн тенге. Действия директора квалифицированы по ст.189 ч.4 п. 2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества). В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд № 2 Актобе для рассмотрения по существу.