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Криминальный бизнес на надгробиях создал карагандинец

Он обманул почти 90 человек.

Мошенник из Караганды предлагал услуги по изготовлению надгробных памятников и скрылся с деньгами заказчиков. Ущерб составил порядка 20 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

35-летний житель города, рекламировавший услуги по изготовлению надгробных памятников, брал авансы, а после переставал выходить на связь.

Следователи объединили около 90 заявлений в одно дело.

Установив, что мужчина скрылся в Алматы, карагандинские оперативники отправились в южную столицу и задержали подозреваемого. Проводится проверка на причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.