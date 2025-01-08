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Стала известна причина пожара в гостинице на Култукской в Иркутске

Пламя охватило комнату из-за короткого замыкания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Стала известна причина пожара в гостинице на Култукской в Иркутске. Напомним, 7 января 2025 пламя охватило комнату на третьем этаже семиэтажного здания. Спасатели эвакуировали по лестничным маршам 12 человек, по автолестнице — еще шесть. Самостоятельно вышли из задымленного помещения 79 человек.

— Дознаватели установили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Искры попали на рядом стоящую мебель, которая позже и загорелась, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МЧС России по региону.

К счастью, никто не пострадал. В это время в ведомстве напомнили о том, что необходимо следить за состоянием проводки, использовать лишь исправное электрооборудование, также советуют установить пожарный извещатель.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что производственное помещение загорелось на улице Матросова в Улан-Удэ 8 января. По сети распространяются страшные кадры: огромные столбы дымы и сильное пламя, полностью охватившее крышу.