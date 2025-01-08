«Все пострадавшие, госпитализированные в наши больницы после ДТП с туристическим автобусом в Питкярантском районе, уже доставлены в федеральные центры», — написал Охлопков.
Пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии отправили в столичные больницы
ПЕТРОЗАВОДСК, 8 января. /ТАСС/. Все пострадавшие в ДТП с туристическим автобусом в Питкярантском районе Карелии были транспортированы в федеральные больницы Москвы. Об этом сообщил республиканский министр здравоохранения Михаил Охлопков в своем Telegram-канале.