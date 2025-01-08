Пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии отправили в столичные больницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 января. /ТАСС/. Все пострадавшие в ДТП с туристическим автобусом в Питкярантском районе Карелии были транспортированы в федеральные больницы Москвы. Об этом сообщил республиканский министр здравоохранения Михаил Охлопков в своем Telegram-канале.