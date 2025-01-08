В Донецке простились с погибшим при атаке ВСУ военкором «Известий» Мартемьяновым

Журналист Александр Мартемьянов, который погиб под Горловкой в ДНР при атаке дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ), похоронен на Аллее славы на кладбище «Донецкое море». Проститься с военным корреспондентом пришли коллеги, друзья, представители органов местного самоуправления и ряда ведомств, сообщает газета «Известия».