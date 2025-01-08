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Полицейский насмерть сбил человека в ЗКО

Назначено служебное расследование.

В Уральске возбудили уголовное дело по ст. 345 ч. 3 по факту наезда на пешехода в районе п. Меловые горки. В результате ДТП последний скончался, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Западно-Казахстанской области.

По предварительным данным, ДТП произошло на неосвещенном участке дороги, в результате ослепления водителя фарами встречной автомашины. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

«За рулем авто находился сотрудник полиции. Он уволен из органов внутренних дел. Назначено служебное расследование», — рассказали в Департаменте полиции ЗКО.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.