«Держали машины руками». Очевидцы помогли сотрудникам МЧС спасти ребенка и женщину в ДТП под Витебском

В Витебском районе произошло жесткое ДТП с двумя пострадавшими. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Авария произошла 7 января на дороге вблизи деревни Сущево в Витебском районе. На трассе лоб в лоб столкнулись легковые «Фольксваген Пассат» и «Хавейл Джолион».
После аварии в одном из авто оказались заблокированы люди, в том числе ребенок.
Спасателям потребовался аварийно-спасательный инструмент, чтобы деблокировать пострадавших.
— Спасенных девочку 2009 года рождения и женщину 1983 года рождения передали медикам, обеим потребовалась госпитализация, — рассказали в пресс-службе.
На видео, опубликованном в телеграм-канале МЧС видно, что очевидцы аварии, водители из других авто, руками помогают удерживать одну из машин, пока работают спасатели.
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