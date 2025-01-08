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«Держали машины руками». Очевидцы помогли сотрудникам МЧС спасти ребенка и женщину в ДТП под Витебском

Женщина и ребенок пострадали при столкновении двух авто в Витебском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Витебском районе произошло жесткое ДТП с двумя пострадавшими. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Авария произошла 7 января на дороге вблизи деревни Сущево в Витебском районе. На трассе лоб в лоб столкнулись легковые «Фольксваген Пассат» и «Хавейл Джолион».

После аварии в одном из авто оказались заблокированы люди, в том числе ребенок.

Спасателям потребовался аварийно-спасательный инструмент, чтобы деблокировать пострадавших.

— Спасенных девочку 2009 года рождения и женщину 1983 года рождения передали медикам, обеим потребовалась госпитализация, — рассказали в пресс-службе.

На видео, опубликованном в телеграм-канале МЧС видно, что очевидцы аварии, водители из других авто, руками помогают удерживать одну из машин, пока работают спасатели.

Также лось спровоцировал жесткое ДТП на трассе в Поставском районе.

А еще в Гродно одинокий мужчина поджег дверь соседа, который веселился с женой.