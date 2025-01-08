«Думала, умру»: Выжившая после отравления пермячка рассказала о «подарке» из пекарни

Пермячка подчеркнула, что утром проснулась с сильной диареей и не пошла на работу. Состояние начало ухудшаться, появились рвота, диарея, озноб, температура превысила 40 градусов. 30 декабря мучения продолжились, из-за чего пришлось вызывать скорую помощь, настаивает пострадавшая.
«Думала, реально умру. В новогоднюю ночь даже не смогла встать на бой курантов. Вот такой подарочек сделала мне на Новый год пекарня “Хлебница”, — пожаловалась женщина в беседе с NEWS.ru.
Напомним, что после массового отравления людей в Перми возбуждено уголовное дело. Следователи намерены изучить факты оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Случаи заболевания острыми кишечными инфекциями зафиксированы у клиентов сети «Хлебница».