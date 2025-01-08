«Думала, умру»: Выжившая после отравления пермячка рассказала о «подарке» из пекарни

Пока вся страна отмечала Новый год, жительница Перми валялась с тяжёлым отравлением. Женщина рассказала, что почувствовала недомогание утром 29 декабря. Она утверждает, что за день до этого приобрела салат в пекарне «Хлебница» и больше ничего не ела из-за загруженности на работе.