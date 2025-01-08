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Пять лосей запутались в колючей проволоке в подмосковном лесу, один их них погиб

В Московской области незаконные ограждения из колючей проволоки в лесу причинили вред пяти лосям, один из которых погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Источник: Freepik

Эти заграждения специалисты Отдела государственного охотничьего надзора обнаружили во время рейда. Там же они нашли кровавые следы, оставленные животными.

По данным комитета, пять лосей запутались в колючей проволоке, но четыре из них смогли выбраться, несмотря на травмы. Однако один погиб. Его обнаружили в тяжелом состоянии рядом с заграждением, но не смогли спасти.

— Сотрудники Управления государственного охотничьего контроля Комлесхоза оперативно вызвали полицейских, которые зафиксировали место правонарушения. Сейчас устанавливаются лица, установившие колючую проволоку, приведшую к трагедии, — говорится в Telegram-канале комитета.

27 декабря глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что трое мужчин предстанут перед судом за кражу сбитого лося. Животное выбежало на дорогу, но водитель автомобиля не смог избежать столкновения. Однако мужчины решили скрыть произошедшее и похитить тушу лося.

флора и фауна