Пять лосей запутались в колючей проволоке в подмосковном лесу, один их них погиб

Эти заграждения специалисты Отдела государственного охотничьего надзора обнаружили во время рейда. Там же они нашли кровавые следы, оставленные животными.
По данным комитета, пять лосей запутались в колючей проволоке, но четыре из них смогли выбраться, несмотря на травмы. Однако один погиб. Его обнаружили в тяжелом состоянии рядом с заграждением, но не смогли спасти.
— Сотрудники Управления государственного охотничьего контроля Комлесхоза оперативно вызвали полицейских, которые зафиксировали место правонарушения. Сейчас устанавливаются лица, установившие колючую проволоку, приведшую к трагедии, — говорится в Telegram-канале комитета.
27 декабря глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что трое мужчин предстанут перед судом за кражу сбитого лося. Животное выбежало на дорогу, но водитель автомобиля не смог избежать столкновения. Однако мужчины решили скрыть произошедшее и похитить тушу лося.