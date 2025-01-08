Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему священные для мусульман города Мекка и Медина ушли под воду, объяснила синоптик

Священные для мусульман Мекка и Медина оказались под властью водной стихии. Однако никакой мистики в потопе нет. Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова уверена, что всё дело в южном циклоне, из-за которого возникли непривычные для Саудовской Аравии ливни.

Источник: Life.ru

«Там как раз образовался южного характера циклон, который сейчас на юге Ирака, и на фронтах циклона идут проливные дожди», — подчеркнула собеседница NEWS.ru.

Синоптик также отметила, что Саудовская Аравия не готова к подобному климату. Она обратила внимание на отсутствия ливневых стоков в Мекке и Медине, из-за чего сильные дожди и залили города.

Ранее Life.ru сообщал, что улицы священных городов Саудовской Аравии ушли под воду после ливней. Кроме того, Британии предрекли сильнейшие наводнения к 2050 году. Также всей Земле предрекли катастрофу из-за жутких изменений на леднике «Судного дня».