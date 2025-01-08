Почему священные для мусульман города Мекка и Медина ушли под воду, объяснила синоптик

Священные для мусульман Мекка и Медина оказались под властью водной стихии. Однако никакой мистики в потопе нет. Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова уверена, что всё дело в южном циклоне, из-за которого возникли непривычные для Саудовской Аравии ливни.