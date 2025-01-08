Почему священные для мусульман города Мекка и Медина ушли под воду, объяснила синоптик

«Там как раз образовался южного характера циклон, который сейчас на юге Ирака, и на фронтах циклона идут проливные дожди», — подчеркнула собеседница NEWS.ru.
Синоптик также отметила, что Саудовская Аравия не готова к подобному климату. Она обратила внимание на отсутствия ливневых стоков в Мекке и Медине, из-за чего сильные дожди и залили города.
Ранее Life.ru сообщал, что улицы священных городов Саудовской Аравии ушли под воду после ливней. Кроме того, Британии предрекли сильнейшие наводнения к 2050 году. Также всей Земле предрекли катастрофу из-за жутких изменений на леднике «Судного дня».