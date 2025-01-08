Минчанка обратилась в милицию из-за знакомства с женщиной в интернете

Жительница Минска искала подругу в интернете, но пришлось идти в милицию, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, минчанка искала в интернете подругу и познакомилась со сверстницей. Новая знакомая предложила им вместе сходить в театр и сбросила ссылку для покупки билетов. Потерпевшая, перейдя по ссылке, увидела, что цена билетов указана в российских рублях, но «подруга» заверила, что труппа гастролирует и при оплате деньги с белорусской карты будут конвертироваться.
Объяснение показалось минчанке логичным, и она ввела реквизиты своей банковской карты, после чего потеряла 68 белорусских рублей. После этого новая знакомая сказала, что произошел сбой, билеты не выкуплены и операцию с картой нужно повторить, а еще обратиться в техподдержку сайта. Минчанка так и сделала, ввела данные карты и потеряла еще более 1000 белрублей.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве.
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