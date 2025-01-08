Минчанка обратилась в милицию из-за знакомства с женщиной в интернете

Объяснение показалось минчанке логичным, и она ввела реквизиты своей банковской карты, после чего потеряла 68 белорусских рублей. После этого новая знакомая сказала, что произошел сбой, билеты не выкуплены и операцию с картой нужно повторить, а еще обратиться в техподдержку сайта. Минчанка так и сделала, ввела данные карты и потеряла еще более 1000 белрублей.