Беременная женщина не выжила после падения в душе

Вечером 7 января 28-летняя женщина, находившаяся на восьмом месяце беременности, поскользнулась и упала в ванной в своем доме в коммуне Юшо, департамент Воклюз. Ее муж, услышав грохот наверху, первым оказался рядом и немедленно вызвал спасателей.