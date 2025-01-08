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Россиянин выстрелил в знакомого на охоте, приняв его за зверя

В Котельничском районе области охотник принял приятеля за дикого зверя и выстрелил ему в ногу, спасти пострадавшего медики не смогли. Об этом сообщает СУ СК РФ Кировской области.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, 6 января двое мужчин отправились на охоту в лес возле деревни Валовы. Охотники разошлись, один из них заметил мелькнувшую в кустах тень, он прицелился и выстрелил, решив, что там прячется дикий зверь, но попал в своего приятеля.

65-летний мужчина получил ранение в ногу, спасти его не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента устанавливают следователи.

До этого сообщалось, что в пригороде Талдома Московской области двое мужчин получили огнестрельные ранения на охоте. Одного из пострадавших спасти не удалось, он потерял слишком много крови, второй госпитализирован в отделение реанимации одной из подмосковных больниц. Стрельбу могли открыть другие охотники, перепутав мужчин с животными.

СК