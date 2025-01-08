Россиянин выстрелил в знакомого на охоте, приняв его за зверя

До этого сообщалось, что в пригороде Талдома Московской области двое мужчин получили огнестрельные ранения на охоте. Одного из пострадавших спасти не удалось, он потерял слишком много крови, второй госпитализирован в отделение реанимации одной из подмосковных больниц. Стрельбу могли открыть другие охотники, перепутав мужчин с животными.